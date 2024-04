Ex-vereadora é presa em Santana

Maria do Perpétuo Socorro foi presa para início do cumprimento de pena por corrupção. Foto: Reprodução redes sociais

Policiais civis do Amapá cumpriram um mandado de prisão, nesta quarta-feira (17), contra uma ex-vereadora do município de Santana, cidade a 17 km de Macapá. O nome não foi divulgado pela Polícia Civil, mas o Portal SN apurou que se trata de Maria do Perpétuo Socorro Correa Balieiro, de 54 anos.

Ela foi presa em casa, no Bairro Novo Horizonte, por uma equipe do Núcleo de Capturas da Polícia Civil.

O mandado de prisão foi expedido no âmbito de um processo criminal por peculato e corrupção de testemunha, no qual ela foi condenada.

De acordo com o delegado Kleyson Fernandes, da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio (DECCP), a ex-parlamentar passou a investigada por fraudes ocorridas em 2013, quando ainda estava no mandato.

Sem mencionar nomes, o delegado informou que “em, 2013, ela falsificou por 12 vezes recibos e simulou contratos de aluguel falsos de veículos para se apropriar desses valores, no montante de R$ 57 mil de verba indenizatória parlamentar”, explicou.

Ela foi condenada em primeira instância em 2018, e em 2021 perdeu recurso no Tribunal de Justiça do Amapá. Ela foi condenada a 8 anos de prisão.

A ex-vereadora foi encaminhada para audiência de custódia, antes de seguir para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). Socorro Balieiro foi eleita em 2012 pelo PR, mas não foi reeleita em 2016.