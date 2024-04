Faccionado que decidia sobre a vida de rivais morre em tiroteio

O confronto ocorreu no Bairro Infraero II, na zona norte de Macapá, após denúncia anônima.

Por OLHO DE BOTO

Um detento do sistema prisional do Amapá, que respondia em liberdade condicional por organização criminosa, foi morto em tiroteio com as forças de segurança pública, nesta quinta-feira (11). O confronto ocorreu no Bairro Infraero II, na zona norte de Macapá, após denúncia anônima.

As informações repassadas à polícia davam conta que Izanildo Teixeira Cavalcante, o ‘Tocha’, de 36 anos, estaria ostentando arma de fogo e um colete balístico na Rua Pedro Rodrigues de Lima.

O capitão Bryan Fonseca, do Grupo Tático Aéreo, relatou que, na chegada ao endereço indicado, o suspeito foi baleado após ignorar às ordens de abordagem e atirar em direção aos policiais da Operação Protetor – ação permanente composta pelo GTA, Bope e a Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop) da Sejusp.

Ao fim do confronto armado, o Samu foi chamado e confirmou o óbito.

“Era um indivíduo de alta periculosidade, que fazia parte do financeiro de uma facção criminosa e decidia sobre a vida de rivais”, pontuou Bryan.

Além da arma e o colete que Izanildo tinha, os policiais encontram algumas porções de drogas. Tudo foi levado para o Ciosp do Pacoval e apresentado ao delegado plantonista.