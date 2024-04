Famílias comemoram ao ganhar aparelhos auditivos

Nesta sexta (26), 56 beneficiários receberam os dispositivos do Programa Reabilita Amapá.

Compartilhamentos

Por ANITA FLEXA

Sebastiana Vieira é mãe da Ana Clara, de 12 anos, e João Guilherme, de 11 anos, ambos com perda auditiva desde que nasceram. Na manhã desta sexta-feira (26), eles ganharam um novo motivo para comemorar, junto com outros 54 contemplados pela entrega de aparelhos auditivos do Programa Reabilita Amapá, do Centro de Reabilitação do Estado do Amapá (Creap).

“Meu coração de mãe está alegre e aliviado. Meus três filhos nasceram com perda auditiva, a mais velha de 22 anos também precisa, mas pelo menos os dois menores garantiram essa ajuda. A gente veio lutando para conseguir essa benção que agora a gente vai receber, que é o aparelho auditivo, que vai ajudar muito eles na escola e na vida deles também”, afirmou a mãe das crianças.

O Creap presta assistência especializada e atendimento de próteses, órteses, meios auxiliares de locomoção e ostomia aos usuários.

“Hoje nós vamos entregar para os pacientes auditivos que fazem parte do programa Ser Auditivo. Só que esses programas são exclusivamente de verba federal. O Estado só entra com a logística, com os profissionais de saúde,l e com os equipamentos. E agora o Reabilita Amapá vai proporcionar a gente utilizar a verba estadual de emendas parlamentares”, afirmou o presidente do Creap, Charles Rodrigues.

Serão entregues 100 aparelhos auditivos na primeira ação do programa. O objetivo é melhorar a qualidade de vida dos pacientes atendidos no Creap. Os equipamentos fazem parte da reestruturação da assistência à pessoa com deficiência.

“Nós estamos construindo um prédio onde vai ser uma oficina de órteses e próteses do Creap, que vai ser muito importante. Vamos produzir órteses e vamos fazer manutenção dos equipamentos que os pacientes estão usando. Vai ser um grande avanço para a mobilidade das pessoas que tem um tipo de limitação a uma comoção, sobretudo nas próteses que auxiliam nisso, mas também para pessoas que compram os auditivos. Enfim, estamos realmente repaginando tudo no CREAP para que ele possa atender bem crianças, jovens, adultos, muitos idosos que precisam desse atendimento”, conclui o governador do Amapá Clécio Luís.