Feirão ajuda amapaense a limpar o nome

Uma oportunidade organizada pelo Sebrae vai ajudar pessoas e empresas a saírem do vermelho no Amapá. Com atendimento presencial, o Feirão Limpa Nome vai promover renegociações de dívidas, consultas e orientação nos próximos dias 15, 16 e 17, na sede do Sebrae, das 9h às 17h.

Organizado em parceria com entidades públicas, bancos e empresas, o feirão busca limpar os nomes de pessoas e pequenos negócios que estão negativados e, assim, recuperar as condições de crédito.

Segundo o Serasa, o cenário de endividamento no Amapá é dos piores. Atualmente, o estado está em 4º lugar dentre as unidades com a população mais inadimplente: 52,12 % dos amapaenses estão negativados.

Os parceiros do evento realizarão atendimento de consulta de débitos e renegociação. O atendimento Sebrae contará com os serviços de Alteração Cadastral; Declaração Anual do MEI; Simulação de parcelamento; Parcelamento de débitos; Emissão de DAS; Baixa; Orientação técnica e Consultoria sobre Educação Financeira.

As palestras sobre Educação Financeira irão ocorrer no dia 18 de abril, evidenciando questões e incentivando conhecimento na área. O evento conta com a Palestra Economia de Energia e Tarifa Social, da CEA Equatorial; e a Palestra O Tratamento do Consumidor Superendividado à Luz da lei 14.18/2021, do Instituto de Defesa do Consumidor do Amapá (Procon).