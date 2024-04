Fiscalização encontra drogas dentro de pães no interior do Amapá

A droga foi encontrada em ônibus intermunicipal que tinha como destino o município de Laranjal do Jari.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal apreendeu 100 porções de anfetamina dentro de pães e biscoitos na noite de terça-feira (9) na comunidade de Maracá, no município de Mazagão, a 65 km de Macapá. A droga foi encontrada em ônibus intermunicipal que tinha como destino o município de Laranjal do Jari.

A abordagem foi realizada em uma ação integrada da PRF e a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) da Polícia Civil do Amapá. Ainda não há informações sobre quem teria despachado a sacola ou quem iria coletar o material.

Os pacotes com as pedras, que totalizaram 38 gramas, foram comprovados como entorpecentes em teste químico. O veículo e os passageiros foram liberados para seguir viagem após a vistoria.

“Era uma sacola com pães e alguns tipos de biscoitos caseiros que foram entregues para serem conduzidos até uma pessoa no Maracá. Para nós, foi um fato bem curioso. A gente sabe que não é uma quantidade grande, mas para uma comunidade daquela já faz um estrago enorme”, comentou o superintendente da PRF no Amapá, Klebson Sampaio.

Segundo ele, a área é considerada parada obrigatória entre os viajantes, já que fica localizada na metade do caminho entre Laranjal do Jari e Macapá.

“Geralmente param lá porque tem restaurante, então todo o tempo se para na comunidade. A pessoa que entregou já sabia que o ônibus parava lá”, reforçou o superintendente Klebson.

A investigação agora segue com a Polícia Civil. A PRF informou que continuará com as fiscalizações na região com foco na localização de drogas.