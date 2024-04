‘Fofa’ atraía homens para serem mortos, diz polícia

Francilene Pinheiro de Souza capturada nesta sexta-feira (19), no habitacional Macapaba.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá prendeu uma mulher suspeita de envolvimento em pelo menos três homicídios na cidade de Macapá. Francilene Pinheiro de Souza, 26 anos, tinha mandado de prisão preventiva e foi capturada nesta sexta-feira (19), no habitacional Macapaba, na zona norte da capital amapaense.

Conhecida como ‘Fofa’, a investigada atraía as vítimas para serem executadas a mando de criminosos faccionados, revelou o delegado Leonardo Alves, da Delegacia de Homicídios.

Segundo ele, uma das vítimas do grupo ao qual Francilene pertencia foi Ramon de Souza Maia, 24 anos, assassinado com tiros de pistolas calibres 380 e ponto 40, em 27 de fevereiro, no Bairro Universidade. A vítima tinha antecedentes por roubo e foi morta porque ‘perdeu’ uma arma de fogo que pertencia a um foragido identificado como Raylan Mendes Alves, conhecido como ‘Feio’, 29 anos.

A investigação apontou que Ramon foi atraído para uma emboscada armada por Francilene e, ao chegar no local, foi assassinado pelo faccionado Renan Pinheiro, conhecido como ‘Dentinho’, que posteriormente se envolveu na morte de um eletricista da Equatorial e acabou morto em confronto com o Bope no Bairro Araxá.

“Outro é Raylan, o “Feio”, atuante nos bairros Araxá e Pedrinhas, sujeito que já ostenta cinco mandados de prisão contra si, e atualmente está com paradeiro incerto, razão pela qual a polícia pede apoio da população para sua localização e prisão, já que é um indivíduo perigoso e deve ser retirado do convívio social”, afirmou o delegado.

Francilene está sob custódia da PC e a audiência de custódia, que determinará se ela responderá pelo crime de homicídio presa ou em liberdade, ocorre ainda hoje.

Atualmente, a polícia busca pelo foragido Raylan Mendes, que possui cinco mandados de prisão e é apontado como o mandante da execução de Ramon. Informações sobre o paradeiro do criminoso podem ser repassadas para o número 9 9170 4302.”