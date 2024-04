Fofão concorrente debocha sobre ‘bicuda’ em ciclista

Situação ocorreu no domingo (21) em um encontro entre as carretas Tucuju e Prime Star na orla de Macapá.

Por IAGO FONSECA

Quem pensou que a polêmica envolvendo o Fofão da carreta paraense Prime Star e a queda do ciclista na orla de Macapá havia encerrado, enganou-se.

Aproveitando o embalo da “treta” os dançarinos Fofão e Palhaço da carreta amapaense “Tucuju” fizeram um vídeo com referência a “trend do presente misterioso” e ao feito pelo personagem da carreta concorrente no domingo (21).

No vídeo, compartilhado na tarde desta quinta-feira (25) no perfil do empreendimento, Fofão cutuca o colega próximo a um carro de batateiro e pergunta: “Amigo, você vai querer uma batata ou uma bicuda misteriosa?”, ao que o outro responde: “Eu quero uma batata”.

A brincadeira se desenvolve após o dançarino da Prime Star gravar um pedido de desculpas ao ciclista Ryan Patrick, por ter dado um chute no pneu traseiro da bicicleta, que o fez cair no asfalto da Rua Beira Rio. O incidente ocorreu durante um encontro entre as duas carretas concorrentes, no qual os artistas de ambas se reuniram para uma apresentação conjunta.

Após o surgimento da polêmica, os internautas dividiram opiniões sobre quem estava certo na situação, com defensores tanto do ciclista quanto do dançarino. A empresa Prime Star também se manifestou na segunda-feira (22) com desculpas públicas.

Ao site, o empresário responsável pela Tucuju declarou que iniciou suas atividades na capital no sábado e que não possui parceria com a Prime Star. No entanto, ressaltou que não há rivalidade entre os dois.