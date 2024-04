Fofão ‘mete o pé’ e derruba ciclista na orla de Macapá

Agressão ocorreu durante o encontro das carretas Primestar e Tucuju

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Um ciclista foi derrubado por um dançarino da carreta paraense Prime Star durante uma apresentação na noite deste domingo (21). A situação ocorreu durante uma performance conjunta com dançarinos da carreta amapaense Tucuju, na Rua Beira Rio, na orla de Macapá.

Nas apresentações, as carretas são seguidas por dezenas de ciclistas entusiasmados. Ontem, de forma imprudente, um deles passa entre a equipe que está trabalhando.

O dançarino fantasiado como o personagem Fofão decidiu reagir à imprudência com outra atitude impensada. Num vídeo, é possível ver ele chutando o pneu traseiro da bicicleta. O ciclista caiu no asfalto, a poucos metros da roda do caminhão da carreta Tucuju.

O vídeo foi compartilhado pelo perfil “darkynews” no Instagram e viralizou em grupos de WhatsApp. Depois da queda, o ciclista se levanta aparentemente sem ferimentos graves.

Agora são duas carretas

O fim de semana foi agitado para o público que participa desse formato de lazer. Desde a chegada da versão amapaense no sábado (20), muitos ciclistas e motociclistas acompanharam os caminhões na expectativa de presenciar o encontro das duas atrações.

Os shows inicialmente se limitavam aos calçadões do centro comercial, escolas e quiosques da orla, porém, agora os dançarinos fecham rotatórias para realizar performances.

Entretanto, a prática tem representado perigos no trânsito. Em março, outra ocorrência similar foi registrada pelos brincantes quando o dançarino vestido de Homem-Aranha atingiu acidentalmente um ciclista que tentava ultrapassar a carreta Primestar pelo lado direito.

Ao Portal SelesNafes.Com, a administração da carreta Tucuju declarou que a empresa assume a responsabilidade sobre seus dançarinos, mas que eles não participaram da derrubada e não compactuam com tais atitudes.

O portal também tentou contato com os gestores da carreta Primestar, mas não foi atendido.