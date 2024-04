“Foi Deus”, diz sobrevivente de acidente com carreta, caminhões e ônibus

O caso foi registrado, próximo ao KM-0 da BR-210, em frente do Bairro Infraero 1, na zona norte de Macapá.

Por LEONARDO MELO

Um acidente envolvendo quatro veículos pesados e mais de 10 pessoas chamou a atenção nesta sexta-feira (5), em Macapá. O caso foi registrado, próximo ao KM-0 da BR-210, em frente do Bairro Infraero 1, na zona norte da capital.

Segundo testemunhas, o motorista de uma carreta bitrem [de dois semirreboques], trafegava pela via quando foi surpreendido com uma pessoa que, de repente, entrou na faixa de pedestres sem levantar a mão. O condutor brecou bruscamente.

Os veículos que vinham logo atrás não conseguiram frear a tempo. Um caminhão baú que vinha sendo empurrado por outro, foi o veículo mais afetado. A parte do passageiro da cabine do motorista foi destruída com o impacto.

“Foi Deus, eu só levei um susto, até porque a gente vem de cinto e aí não tempo pra fugir ou reagir não”, comentou um dos envolvidos, que preferiu não se identificar.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um ônibus, que transitava atr[ás dos caminhões, também colidiu contra os veículos.

“Tinha passageiros no ônibus, mas ninguém ficou ferido. Todo mundo desceu só assustado, nervoso. O motorista de um dos caminhões que teve escoriações leves”, disse um dos motoristas envolvidos à PRF.

A via precisou ser fechada e a PRF fez os procedimentos de praxe.