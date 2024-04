Foragido morre durante abordagem policial em Santana

O caso ocorreu no Bairro Fonte Nova, em Santana, a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um homem procurado pela justiça foi morto ao reagir à uma abordagem do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar do Amapá, na tarde desta segunda-feira (22). O caso ocorreu no Bairro Fonte Nova, em Santana, a 17 km de Macapá.

De acordo com informações da PM, Lucas Yuri Nogueira dos Santos, de 20 anos, estava com mandado de prisão em aberto. Durante a abordagem, ele teria reagido, sendo atingido por pelo menos quatro disparos durante a ação policial.

A área onde ocorreu o óbito, na Travessa L9, esquina com a Avenida Castro Alves, é considerada perigosa pelas autoridades policiais devido à disputa territorial entre facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas.

A equipe da Polícia Técnica Científica foi acionada para realizar a perícia no local e remover o corpo. A Polícia Civil ficará responsável pela investigação das circunstâncias que levaram ao ocorrido.