Fornecimento é restabelecido para 5 mil imóveis; 34,8 mil continuam sem energia

Técnico da Equatorial na subestação atingida. Cerca de 40 mil residências foram afetadas por incêndio em subestação

Da REDAÇÃO

A CEA Equatorial confirmou nesta manhã que quase 35 mil imóveis estão sem energia elétrica em todos os bairros da zona sul de Macapá, na manhã desta sexta-feira (26), após o incêndio que atingiu a subestação da zona sul da capital durante a madrugada.

Segundo a empresa, outros cinco mil imóveis já tiveram o fornecimento restabelecido. A Equatorial informou que o incêndio não fez vítimas, mas que houve danos materiais.

“Neste momento, 34.879 unidades consumidoras estão impactadas. As equipes técnicas e operacionais atuam desde a madrugada em um plano de contingência, que consiste em transferência de cargas, onde cinco mil unidades foram atendidas”, informou em comunicado à imprensa.

Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local realizando uma perícia para determinar as causas do incêndio, que foi registrado por moradores de vários bairros da zona sul. Explosões iluminaram o céu chuvoso por volta das 4h.

Cerca de 20 minutos depois, começaram a chegar as primeiras equipes de brigadistas, que controlaram a situação rapidamente.

Fontes do setor consultadas pelo Portal SN informaram que os dados são graves, e que serão necessários pelos menos 3 dias para fazer os reparos.

“Ao longo do dia, a distribuidora informará o andamento das operações, prazo de normalização total do fornecimento e reforça que não está medindo esforços para que a situação seja resolvida na maior brevidade possível”.