Funcionários de importadora evitam incêndio durante curto

Caso ocorreu numa das lojas da Amazonas Importados, na tarde desta segunda-feira (1º)

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Um princípio de incêndio na tarde desta segunda-feira (1°) assustou funcionários de uma importadora e pedestres que passavam pela Rua Cândido Mendes, no Centro de Macapá. O fogo teria iniciado em uma caixa de energia do lado de fora do prédio.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros do Amapá foi mobilizada até o local, mas chegou após o fogo ser controlado em 30 minutos pelos próprios funcionários do empreendimento, segundo apurado pelo Portal SN. Os bombeiros interditaram o local, de acordo com funcionários.

Foram utilizados seis extintores para controlar o fogo, que a princípio atingiu toda a caixa de força externa e parte do quadro de energia interna. Um funcionário afirmou para a reportagem que no momento do fogo só havia uma cliente dentro da loja e que, com a propagação da fumaça, teve o atendimento concluído do lado externo.

Ainda segundo o funcionário, logo após o início das chamas um eletricista da empresa foi chamado para cortar toda a fiação da caixa interna, para que o sinistro não tomasse proporções extremas. As centrais de ar do estabelecimento estavam ligadas, pontuou o homem. A loja foi fechada pelo resto do dia.

Prejuízos no passado

Não é a primeira vez que a rede de lojas tem prejuízos com incêndios. Em 2013, dois galpões da importadora foram consumidos no Bairro Araxá, na zona sul de Macapá. Na época, três caminhões dos bombeiros foram utilizados para conter o fogo, que foi controlado após três horas. Tudo foi perdido.