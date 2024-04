Gravemente ferido, idoso sobrevive e revela identidade do agressor

A casa onde o criminoso foi preso. Acusado pensava que vítima de 70 anos tinha morrido com golpes na cabeça

Da REDAÇÃO

Os golpes foram tão fortes que deixaram expostos os ossos do crânio. A vítima, um homem de 70 anos, conseguiu sobreviver às agressões e revelar a identidade do criminoso, que foi preso neste fim de semana no interior do Amapá.

O caso ocorreu numa propriedade rural na comunidade do Calafate, no município de Amapá, cidade a 310 km de Macapá. Segundo a Polícia Civil, vítima e agressor começam a beber no período da tarde do último sábado (13). No meio da madrugada, houve uma discussão entre os dois.

Durante o bate-boca, o idoso foi agredido com pauladas na cabeça e ficou inconsciente. Pensando que a vítima tinha morrido, o agressor fugiu.

O ancião só foi encontrado no dia seguinte por vizinhos. Ele estava desacordado e os vizinhos pensavam que ele havia sofrido algum acidente doméstico. A vítima foi levada a uma unidade de saúde do município com o crânio exposto.

Apesar da gravidade dos ferimentos, o idoso conseguiu revelar à equipe da unidade o que havia ocorrido e quem era o agressor. Os funcionários chamaram a polícia.

“O agressor deixou a residência da idosa pensando que ela havia morrido. A equipe médica avisou a polícia sobre o ocorrido, iniciamos as diligências, fizemos algumas entrevistas e conseguimos prender o acusado próximo ao local do crime”, explicou o delegado Patrick Tiere.

Em depoimento na delegacia, o jovem de 27 anos confessou o crime, e foi encaminhado para audiência de custódia nesta segunda-feira. O juiz que conduziu a audiência decretou a prisão preventiva dele por tentativa de homicídio.

O ancião foi transferido para o Hospital de Emergência de Macapá, onde continua internado. Além da cabeça, ele também teve ferimentos num dos braços.