Homem mata primo e foge para floresta

Crime ocorreu na Comunidade do Barreira, no município de Mazagão, a 65 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

A polícia está à procura de um homem conhecido como ‘Pagode’, acusado de homicídio no município de Mazagão, a 65 km de Macapá.

De acordo com relatório do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), o crime ocorreu na noite de domingo (14), na comunidade do Barreira, que fica a 1h30 da sede urbana do município, pelo Rio Vila Nova.

A vítima foi Josiel Souza, de 28 anos, morto a facadas pelo primo. Segundo relatos de moradores da comunidade, o acusado fugiu para a mata após o crime. Militares do Batalhão de Policiamento Rural ainda fizeram buscas na floresta, mas até esta manhã de segunda-feira (15), ele ainda não havia sido localizado.

O crime agora será investigado pela equipe da Delegacia de Mazagão