Idoso condenado por tráfico de drogas é preso

Ele foi preso pela Polícia Civil do Amapá na zona leste de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A Justiça do Amapá condenou e mandou recolher à penitenciária um idoso de 68 anos que respondia em liberdade por tráfico de drogas. A ordem de prisão definitiva foi cumprida pela Polícia Civil no fim de semana, na zona leste de Macapá.

Jofre de Oliveira vai cumprir uma sentença condenatória de 5 anos e 10 meses no regime fechado. Ele é feirante e estava em casa, no Bairro Perpétuo Socorro, quando foi localizado pelo Núcleo de Capturas da Polícia Civil do Amapá.

Após o cumprimento do mandado de prisão, valido até 2039, Jofre foi apresentado no Ciosp do Pacoval e depois encaminhado para audiência de custódia.