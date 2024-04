Incêndio atinge estoque de grande rede de confecções de Macapá e Santana

Equipes de vários batalhões do Corpo de Bombeiros do Amapá foram mobilizadas para o sinistro, que ocorreu em Santana.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Bombeiros de vários batalhões da corporação tiveram que ser mobilizados para conter um incêndio de grandes proporções nesta madrugada de terça-feira (9), por volta de 2h45, no centro comercial da cidade de Santana, a 17 km de Macapá.

As chamas atingiram o estoque do empreendimento, que tinha mercadorias, entre confecções, calçados e outros produtos, para abastecer grandes lojas de Macapá e Santana. O fogo só foi controlado no final da madrugada.

Os militares usaram a escada magirus para se aproximar do terceiro andar e direcionar melhor os jatos de água. Também foi necessário o apoio da Defesa Civil, que disponibilizou carros pipas para dar suporte ao Corpo de Bombeiros.

O trânsito deve permanecer interditado durante toda a manhã no perímetro, que fica entre as Avenidas Santana e Castelo Branco e Ruas Presidente Kennedy e Machado de Assis, enquanto os bombeiros finalizam os trabalhos de rescaldo.

O capitão Paulo Worrel, que estava comando da operação, informou que ainda não se pode determinar oficialmente a causa do incêndio.

“É uma edificação bastante grande e havia o risco de outros prédios serem atingidos. Ainda muito cedo para saber qual as causas do incêndio. Vamos apurar com mais cuidado e depois vamos informar a possível origem do incêndio”, afirmou.

A loja ainda não se pronunciou sobre o sinistro e valores dos prejuízos.