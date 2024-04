Incêndio em subestação da Zona Sul de Macapá afeta 40 mil residências

Ocorrência começou por volta das 4h desta sexta-feira (26)

Por ANITA FLEXA

Um incêndio atingiu a subestação de energia Jardim Marco Zero, da CEA Equatorial, na madrugada desta sexta-feira (26). Registros realizados por moradores do Bairro Zerão e pelo Portal SN mostram o local tomado pelo fogo e fumaça, além da chegada de caminhões de combate às chamas do Corpo de Bombeiros.

Diversos bairros da zona sul da capital estão sem energia e água, como o Zerão e o Universidade. É possível ver e ouvir em um dos vídeos pequenas explosões e clarões em meio as chamas.

De acordo com o Ciodes, moradores da região realizaram ligações as 4h09 da manhã informando o incêndio.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e chegaram ao local as 4h20 para atender o chamado e informaram que o incêndio havia diminuído. O Portal SN acompanhou parte do trabalho, mas foi orientado pelos brigadistas a deixar o local em função da segurança.

O fogo teria ocorrido na fiação subterrânea e atingiu a rede elétrica e equipamentos como transformadores, mas essa informação ainda não foi confirmada oficialmente pela empresa.

Às 5h o incêndio estava controlado. Consultada sobre os danos causados pelo incêndio, a CEA Equatorial informou que está realizando levantando de todos os danos.

Ainda não foi possível saber quantos bairros foram afetados. Em Santana, o fornecimento não foi interrompido. Fontes do setor consultadas pelo Portal SN informaram que os danos foram graves, e que serão necessários pelo menos 3 dias para fazer os reparos.

Hoje mais cedo, com a situação aparentemente mais controlada, técnicos da Equatorial começaram a analisar o cenário.

Informalmente, eles estimam que 40 mil unidades consumidoras tenham sido afetadas, e analisam a possibilidade de redirecionar energia para a zona sul a partir da subestação Santa Rita.