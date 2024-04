Indígena de 9 anos é a 1ª vacinada no AP: ‘vou avisar meus colegas’

Mês da Vacinação dos Povos Indígenas começou em Oiapoque com a presença da ministra da Saúde

Os povos indígenas do Amapá começaram a ser vacinados contra várias doenças. Foi neste sábado (13), num ato simbólico com a presença da ministra da Saúde, Nísia Trindade, e do governador do Estado, Clécio Luís (SD). A imunização iniciou na aldeia Kuhaí, no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

Na aldeia vivem 19 famílias que somam 85 moradores. Da etnia palikur, Mayane Elle Labontê, de 9 anos, foi a primeira a receber uma dose da vacina contra o HPV. Ela é a caçula de cinco filhos.

“Fiquei nervosa, mas nem doeu. Sei que é importante para nós. Vou convidar meus colegas”, avisou a menina.

O Ministério da Saúde ofertou 2,7 mil doses de diferentes imunizantes nesta etapa. Em todo o Brasil, serão 240 mil doses para 130 mil indígenas.

São vacinas contra a covid-19, BCG, febre amarela, tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba), pneumo 23, poliomielite, varicela, difteria e tétano, meningo ACWY, meningocócica C, poliomielite oral, rotavírus, HPV, pentavalente, pneumo 10 e DTPA (para gestantes).

Além da vacinação, estão sendo realizados atendimentos de saúde, odontologia, fisioterapia, psicologia e assistência social, e ainda testes rápidos e orientações sobre a dengue.