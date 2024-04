Influencer afirma ter sido espancada por ex-namorado durante jantar

Katielly Marques, de 34 anos, gravou um vídeo ao sair do hospital onde ficou dois dias internada

Por SELES NAFES

Um jantar entre ex-namorados terminou na delegacia de polícia, no último sábado (6), e pode virar um inquérito por tentativa de feminicídio. O caso só veio à tona nesta segunda-feira (9) após a vítima, a influencer Katielly Marques, de 34 anos, expor as lesões no rosto num vídeo compartilhado por ela nas redes sociais após deixar o hospital.

De acordo com informações apuradas pelo Portal SN, o crime aconteceu na casa da mãe de Lucas Scapin, onde ele mora. Ele, que é filho de um juiz e tem 28 anos, teria chamado Katielly para jantarem um sushi.

Durante a refeição, ela percebeu que Lucas estava alterado e enciumado com o pai do filho da influenciadora. Ela decidiu voltar para casa. Depois de insistir muito para que ela ficasse, o ex-namorado começou a ficar agressivo e passou a xingar e acusá-la de ser garota de programa que só mantém relacionamentos com homens mais velhos por interesse financeiro.

Em seguida, vieram as agressões.

De acordo com o advogado Janderson Kássio, que representa a influenciadora e acompanhou o depoimento dela na delegacia, Katielly foi levada para o quarto de Lucas. Dentro do closet, ele teria apagado a luz e tentado sufocá-la com um travesseiro e um pedaço de sushi.

“Enfiou até a garganta dela, fora uma série de lesões produzidas por chutes na parte íntima, e como ela usava um DIU (contraceptivo) os chutes causaram um ferimento. Ele a agrediu por completo. Ela começou a pedir socorro e os vizinhos chamaram a polícia”, explica.

A vítima e o agressor foram levados no banco de trás da viatura da PM até a Delegacia de Crimes Contra a Mulher, onde dois advogados de defesa já aguardavam. Lucas Scapin nem chegou a ir para uma cela, apesar de estar preso em flagrante, segundo afirmou o advogado.

O delegado de plantão arbitrou uma fiança de R$ 5 mil e o liberou para responder ao inquérito em liberdade. Katielly passou por exame de corpo de delito e precisou ficar internada por dois dias, em função da hemorragia do órgão genital.

“O caso foi registrado como lesão corporal grave, mas houve uma tentativa de feminicídio. Ele tentou sufocar ela com uma almofada e depois o sushi”, justificou o advogado.

No vídeo em que faz um desabafo, Katielly diz:

“Tô com muita dor no meu corpo, físico e mental. Nos comentários onde postei, o que mais me espanta é a quantidade de mulheres que passou por isso e não tem coragem de denunciar. Eu não poderia deixa de gravar esse vídeo para mostrar a realidade. Não se calem, gente, por favor”.

O Portal SN tenta contato com o escritório Galiano Cei, que cuida da defesa de Lucas Scapin.

Os dois prestaram depoimentos preliminares na delegacia, mas voltarão a ser ouvidos no inquérito.