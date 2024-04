Investigada por golpe que prometia apartamentos vai para a prisão domiciliar

Cinco células criminosas ainda são investigadas pela Polícia Civil do Amapá.

Por IAGO FONSECA

A mulher suspeita de aplicar o golpe que prometia apartamentos no Conjunto Habitacional Miracema, na zona norte de Macapá, presa no estado de Goiás em janeiro deste ano, ainda não retornou ao Amapá. Ele aguarda decisão judicial em casa, na capital goiana, com uso de tornozeleira eletrônica.

Fabíola Xavier da Silva foi a única presa desde que o caso foi denunciado por vítimas do golpe em dezembro de 2023.

Uma fonte da polícia confirmou ao portal SelesNafes.com que a acusada segue em prisão domiciliar desde a sua captura em Goiânia, enquanto aguarda um posicionamento da justiça sobre a acusação. Além disso, cinco grupos criminosos sem ligação entre si ainda são investigados.

Para o Portal, a Polícia Civil afirmou que mais de 50 vítimas do golpe do Miracema fizeram o registro do boletim de ocorrência. A ação estelionatária consistiu na venda de apartamentos no conjunto habitacional por meio de uma “taxa” que variava de R$ 87 a R$ 12 mil, como espécie de garantia. O grupo golpista também prometia um cartão de crédito da Caixa Econômica Federal com limite de R$ 10 mil.

Em áudios obtidos pelo site, uma das mulheres que recebeu os pagamentos afirma para uma vítima que 630 pessoas indicadas estavam com as moradias garantidas, que deviam aguardar pacientemente pela entrega e manter sigilo.

“As investigações do Miracema continuam porque é preciso esclarecer os outros inquéritos que ainda estão em andamento aqui em Macapá. As vítimas informaram alguns nomes e estamos tentando confirmar. Alguns vigaristas utilizaram nomes falsos, então temos um norte, mas ainda precisamos confirmar a identidade dos novos falsários”, relatou com exclusividade o delegado Ronaldo Coelho, diretor do Departamento de Polícia da Capital.

Vila dos Oliveiras

Com a proximidade da entrega do conjunto habitacional Vila dos Oliveiras, dessa vez no Bairro Pedrinhas, na zona sul de Macapá, o delegado reforçou o alerta para que a população denuncie golpes que prometam vagas ou venda de apartamentos. A lista de 512 famílias contempladas já foi publicada pelo estado na segunda-feira (8).

“Não aceite que ninguém venha lhe propor um negócio dessa natureza de burlar este processo. Se isso acontecer primeiro procure a secretaria da Habitação, segundo procure a polícia, denuncie no 190. E se você por algum motivo pagou para alguém uma facilidade dessa, faça o boletim de ocorrência em qualquer delegacia. Agora, se você ainda quer fazer denúncia do Miracema, procure o delegado Sandro Torrinha no Ciosp do Novo Horizonte, que ele está instaurando novos procedimentos com relação ao residencial”, completou o delegado.