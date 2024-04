Jovem desaparecido é achado morto; corpo estava enterrado

Corpo estava com as mãos amarradas e amordaçado, no Bairro Infraero I, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Delegacia de Homicídios da Polícia Civil do Amapá investiga a morte de um jovem encontrado nesta quinta-feira (25), enterrado, com as mãos amarradas e amordaçado, em uma área mata do Buerinho, no Bairro Infraero I, na zona norte de Macapá.

Parentes disseram à polícia que vítima tinha 17 anos e se chamava Gabriel Silva. O perito Manoel Barbosa estima que Gabriel foi morto há três dias e, no corpo dele, já em estágio de decomposição, foram constatadas perfurações.

“Estava enterrado, apenas com o braço direito de fora, com lesões na cabeça e no ombro, a princípio sem que ainda possa ser identificado o instrumento. Estava em estado de decomposição”, comentou o perito.

Segundo a investigação, a vítima, que é natural de Afuá (PA), estava desaparecida há quatro dias. Ela havia sido vista pela última vez em um beco no Canal do Jandiá. Ontem, a família ficou sabendo através de redes sociais que um corpo havia sido visto no matagal do Bueirinho. A família avisou a polícia e hoje, por volta de 10h, o corpo foi achado.

As roupas da vítima, um short e uma camisa verde, também ajudaram na identificação. O delegado Leonardo Alves segue em busca de identificar a autoria e saber a motivação do crime.