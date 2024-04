Jovem que deixou facção e entrou para igreja é perseguido e morto

Crime ocorreu no Bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um adolescente de 17 anos foi perseguido por três criminosos e morto com pelo menos 7 tiros na noite desta sexta-feira (5), no Bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá. A execução ocorreu em via pública, por volta de 21h40.

Uma câmera de segurança flagrou o ataque à vítima. Nas imagens, o jovem aparece correndo, mas logo é atingido na perna e cai. Mesmo ferido, ainda consegue levantar e correr novamente, é quando escorrega na calçada de uma residência e é assassinado pelo trio.

Os atiradores fugiram a pé e ainda não foram presos, o delegado Mauro Ramos, da Delegacia de Homicídios, esteve no local e segue em busca da identificação dos bandidos e da motivação da execução.

Populares não quiseram gravar entrevistas, mas disseram à reportagem que vítima havia deixado de se relacionar com um grupo criminoso, passando a frequentar uma igreja do bairro.

“A gente sabe que ele tinha já uma certa desavença com algumas pessoas. A gente não pode já dizer que é questão de briga de facção ou algo do tipo, a gente pode apontar o seguinte: que foi uma emboscada que foi feita contra ele”, comentou o delegado.