Judoca santanense fatura medalha de ouro no Pan do Rio

Iago Oliveira precisou de cinco lutas para garantir a primeira colocação na categoria -66 kg vencendo um equatoriano na luta final

Por JONHWENE SILVA, De Santana

Um atleta santanense de judô acaba de alcançar um feito extraordinário na modalidade. Iago Oliveira, de 19 anos, conquistou nesta terça-feira, 23, a medalha de ouro na categoria -66 kg do Pan-Americano realizado no Rio de Janeiro. O judoca enfrentou cinco lutas até sagrar-se campeão, vencendo um adversário do Equador na disputa final.

Revelado pelo Clube de Judô Ronildo Nobre, Iago faz parte da equipe mineira do Minas Tênis Clube há quatro anos. Apesar de residir ainda no Bairro Piçarreira, o jovem pratica judô desde a infância e viu na modalidade a oportunidade de realizar o sonho de se tornar um atleta de alto desempenho. Mantendo-se conectado às suas raízes, ele considera fundamental os ensinamentos adquiridos nos primeiros passos de sua carreira.

“Tudo que fiz no início em Santana foi importante para mim. Esta conquista é o resultado de muito esforço e determinação. Hoje realizei um sonho antigo, representando meu clube que me oferece todas as condições de treino para alcançar o alto rendimento. Dedico esta medalha a toda minha família em Santana, que sempre torceu muito por mim”, afirmou Iago.

O sensei Ronildo Nobre, que treinou o judoca nos primeiros anos de sua carreira, destacou o empenho de Iago, que absorveu os fundamentos da luta desde a infância e os aplicou com dedicação.

“Iago sempre foi extremamente dedicado, e agora está colhendo os frutos disso. Esta conquista é dele, fruto de sua determinação. Ele fez parte de nosso projeto e, de certa forma, nos representa”, concluiu.