Ladrões invadem central de telefonia e furtam gerador que pesa mais de 500 kg

Equipamento, que estava sendo levado em uma picape antiga, é avaliado em torno de R$ 60 mil.

Por OLHO DE BOTO

Ladrões invadiram uma central telefônica da Companhia Oi, em Macapá, desmontaram um gerador de energia elétrica para que ele coubesse na carroceria de uma picape antiga. O equipamento, de 65 kVA de potência, e que pesa mais de 500 kg, é avaliado em torno de R$ 60 mil.

Dois homens acabaram presos por policiais militares do Batalhão de Força Tática quando transportavam a máquina desmontada na picape, no Bairro Alvorada, na zona oeste da capital, na noite deste sábado (6).

Segundo um funcionário da empresa, o motor gerador a diesel é um backup de retaguarda em caso de falta de energia da rede de distribuição. O maquinário entra em ação automaticamente quando o fornecimento convencional é interrompido para que os transmissores de sinal de celular continuem em operação. Por isto, baterias estavam acopladas a sistemas eletrônicos auxiliares que dão a partida no motor. As fontes também foram furtadas.

Eles já haviam colocado todos os materiais na carroceria da picape e já estavam saindo do local do furto, no Bairro Buritizal, mas foram denunciados e a polícia conseguiu interceptar o carro deles, que transitava com muita dificuldade, no Bairro Alvorada, em direção à Rodovia Centenário.

Os materiais e os acusados foram levados para o Ciosp do Pacoval. Um funcionário da telefônica acredita que não foram apenas os dois presos que participaram do crime. Para ele, há mais pessoas envolvidas, pois, mesmo desmontadas, as peças da máquina são muito pesadas.

A polícia também informou que realmente pode tratar-se de um bando. Nos últimos meses, várias máquinas deste tipo já teriam sido furtadas das companhias telefônicas Oi, Claro e Vivo. Este de ontem seria o 9º da OI. O prejuízo desta companhia já chega a R$ 500 mil, segundo o funcionário.

“É uma quadrinha que vai, desmonta, coloca dentro da picape, e os comparsas fogem, quanto esses dois, o motorista e outro, seguem em frente”, comentou o colaborador da companhia.

Segundo a polícia, o motorista e outro homem que o acompanhava disseram que estavam indo para a Centenário, onde entregariam o carregamento a uma pessoa que os aguardava em um carro. Os militares ainda foram ao local, mas não encontraram ninguém suspeito.

Ainda segundo a PM, os acusados também contaram que entraram de dia no local, para ter acesso à máquina elétrica, eles arrombaram um galpão e lá passaram a tarde toda desmontando o gerador.