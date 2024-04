Ladrões invadem ONG que ajuda crianças com câncer pela 3ª vez

Levaram doações, alimentos e brinquedos, segundo presidente da entidade, localizada na zona sul de Macapá.

Por ANITA FLEXA

A ONG Carlos Daniel, que ajuda crianças com câncer a acessar tratamentos dentro e fora do estado, foi furtada pela terceira vez.

Localizada no bairro Buritizal, a sede foi invadida na madrugada da última segunda-feira (22) mais uma vez. Além de causar danos na estrutura do prédio, os criminosos levaram doações, eletroeletrônicos, alimentos, brinquedos, e deixaram o local totalmente revirado, com lixo e roupas espalhadas pelo chão, como mostrou o presidente da entidade, Agenilson Silva, em vídeo nas redes sociais.

O forro de um banheiro, por onde os bandidos entraram, ficou destruído durante a ação criminosa.

“É revoltante saber que eles não respeitam nada. É a terceira vez em três anos que somos assaltados. Tentamos nos proteger da melhor forma possível, e o pouco que temos eles ainda conseguiram levar. Levaram doações, roupas, alimentos e brinquedos. Só não levaram o computador e a impressora porque estavam em um espaço trancado, mas tentaram entrar pelo forro em outros cômodos e causaram uma destruição sem tamanho”, afirma Agenilson Silva.

Os ladrões levaram, ainda, a condensadora de uma central de ar de um dos quartos e quebraram a tubulação de água da ONG durante a ação.

O Portal Seles Nafes visitou a sede da ONG Carlos Daniel e verificou os danos causados à estrutura. Mesmo com recursos tirados do próprio bolso, Agenilson afirma que tenta ao máximo manter o local seguro, mas o que realmente precisam é de outro local para continuar suas atividades.

“Várias vezes já pensei em desistir, já passamos por roubos, inundações, e todas essas ações nos deixam impotentes. Tudo o que as crianças querem e precisam é de um espaço novo e mais seguro. Parece que as crianças com câncer são invisíveis perante o poder público. Parece que não têm valor algum para essas pessoas que estão no poder. Hoje, atendemos 65 crianças, e a maioria delas precisa de doações. Quando nos deparamos com uma atitude dessas, parece que essas pessoas não têm coração”, conclui Agenilson Silva.

Para ajudar a custear as doações, a ONG forneceu uma conta para envio:

Nome: Organização Não Governamental Carlos Daniel Apoio a Crianças e Adolescentes com Câncer

Conta: 36837-7

Agência: 3851-2