Lavador de carros foi morto por 3 adultos e 2 adolescentes, diz polícia

Esta semana, três maiores de idade foram indiciados pelo homicídio, ocorrido em uma área de pontes da zona leste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Investigadores da Delegacia de Homicídio identificaram 5 pessoas envolvidas na execução do lavador de carros Gustavo Feitosa Pedrosa, de 21 anos, morto no ano passado em uma emboscada no Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá. Segundo a polícia, ele foi atraído para o local.

Esta semana, o delegado Leonardo Leite, titular da Homicídios, concluiu o inquérito policial do caso e indiciou três indivíduos, de 18, 20 e 25 anos, pela morte do lavador de carros – crime considerado homicídio qualificado (à emboscada). Segundo o delegado, a motivação decorreu de uma corrida de mototáxi.

“Identificamos a participação de cinco pessoas, sendo três adultos e dois adolescentes. O crime teria se dado pelo fato da vítima não ter realizado o pagamento de uma corrida de mototáxi. O mototaxista teria falado com algumas pessoas, provavelmente, integrantes de grupo criminoso, e os indiciados teriam ido até a área de ponte cobrar satisfação. No local, juntaram-se aos dois adolescentes envolvidos, os quais residiam ali”, explicou o delegado.

Ele representou na Justiça pela prisão preventiva dos três adultos e busca e apreensão domiciliar dos dois adolescentes. Os pedidos foram deferidos. Um dos adultos já estava preso no Iapen. Outro estava portando drogas no momento do cumprimento do mandado e ele acabou autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Em interrogatório, apenas um dos indiciados confessou participação no crime, contou o delegado Leonardo.

O inquérito policial foi encaminhado à Justiça. Uma cópia do procedimento policial foi encaminhada à Delegacia Especializada em Investigações de Atos Infracionais (DEIAI), para que as providências em relação aos dois adolescentes sejam tomadas.

Os nomes dos acusados presos não foram divulgados pelas autoridades.

O crime

Gustavo Feitosa foi morto com 4 tiros na noite de 30 de setembro, após ser chamado para conversar fora de casa, numa região de pontes do Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá. O crime ocorreu por volta de 18h50, na passagem Ana Nery. O crime ocorreu no dia 30 de setembro do ano passado.

Ele trabalhava em uma lavagem na Avenida 13 de Setembro, e morava no Bairro Araxá, na zona sul, mas os criminosos descobriram que ele estava passando uns dias na casa de uma tia e o executaram com tiros na cabeça.