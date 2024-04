Manobra em subestação para normalizar fornecimento entra pela madrugada

Até o início da noite desta sexta-feira (26) 14 mil imóveis continuavam no escuro. Empresa explicou transferência da subestação móvel que estava atendendo Santana

Por IAGO FONSECA

A subestação móvel da CEA Equatorial foi deslocada de Santana, a 17 km de Macapá, até a subestação Equatorial, no Bairro Jardim Marco Zero, na zona sul, na noite de sexta-feira (26). O local foi preparado durante o dia para receber o equipamento que tem montagem complexa, de acordo com distribuidora.

Até o início da noite, o fornecimento de energia foi reestabelecido para mais de 20 mil residências, enquanto 14 mil aguardaram a normalização com a instalação da unidade móvel, que deve ocorrer durante a madrugada deste sábado (27).

Alguns bairros como o Congós tiveram o serviço reestabelecido nas vias principais no início da noite de sexta, mas as secundárias permaneciam no escuro. O porta-voz e gerente de obras e manutenção da CEA Equatorial, Alexandre Lima, explicou ao Portal SN como funcionou o deslocamento da unidade móvel.

“É um artefato onde a gente precisa ter uma cautela, uma velocidade bastante controlada. Existem acessórios que são importantes nesse veículo. Então, pra você desmontá-la e montá-la você leva realmente uma quantidade de tempo. Toda vez que você desloca um artefato desse tamanho pra que tenha uma segurança operacional, você tem que testar ela como um todo”, revelou o porta-voz.

A subestação Equatorial recebeu trabalhos de 70 colaboradores que atuaram na substituição de cabos, conexões de transformadores e outros equipamentos de alta tensão para a montagem do maquinário móvel.

“A subestação móvel não está disponível para a gente apenas em situações emergenciais, naturalmente ela teve um planejamento de substituição de equipamentos e no evento de sexta ela estava exatamente em Santana promovendo isso. Diante disso, nós fizemos um planejamento para desacoplar essa subestação móvel e passamos uma primeira previsão que não ocorreu, mas já conseguimos desacoplar para a substituição”, reforçou Alexandre.

Além da subestação móvel, a CEA Equatorial informou que fez a redistribuição de carga de outras subestações de Macapá para suprir parcialmente à demanda, por isso, algumas regiões da zona sul registraram oscilações de fase pela noite.

“Nós temos uma flexibilidade muito grande nos nossos alimentadores, o que faz com que o ponto de energia em determinado bairro a gente consiga suprir. Quando as pessoas começam a chegar em casa e ligarem seus (aparelhos de) ar condicionados tende a ‘inadequar’ o nível de tensão”.

Na madrugada de sexta-feira (26), um incêndio na subestação Equatorial provocou um apagão na zona sul de Macapá. No total, quase 40 mil imóveis tiveram o fornecimento interrompido.