Matagal esconde sepulturas no maior cemitério de Macapá

Secretaria de Manutenção Urbanística informou que ainda não iniciou limpeza por causa das obras de reforma

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

Quem chega ao cemitério São José, o maior de Macapá, tem encontrado dificuldades para se situar encontrar as sepulturas que serão visitadas. O mato alto entre os túmulos dificulta também o tráfego de pessoas.

O cemitério São José abrange os bairros Santa Rita e Buritizal, que se encontra em obras. Passarelas de concreto estão sendo construídas para facilitar o trânsito de pessoas e o muro está sendo reconstruído pela prefeitura.

No entanto, a administração não tem feito a limpeza do local, que continua aberto para visitações durante as obras de reforma. Os túmulos mais simples e mais baixos quase desaparecem no meio do matagal.

A Secretaria de Manutenção Urbanística informou que ainda não começou a fazer a capina do local em função do andamento das obras, mas garantiu que tudo estará limpo até o dia 15 de abril.