“Me perguntava se ia conseguir”, diz empresária ao receber 1º financiamento

50 empresas já foram autorizadas a receber fomento do programa 'Minha Primeira Empresa'.

Por IAGO FONSECA

Microempreendedores cadastrados na 4ª edição do programa “Minha Primeira Empresa” começaram a assinar os contratos de financiamento para fortalecerem seus negócios. Cinquenta empreendedores selecionados receberam capacitação para expandir suas atividades.

Atuante desde 2020 no ramo de chocolates produzidos com cacau do Amapá, a empresária Kátia Sarmento buscou pela primeira vez o financiamento facilitado. Este ano, o programa visa alcançar até 70 modelos de negócios com investimentos de R$ 2,3 milhões do Governo do Amapá para microempreendedores e microempresas.

“Somos uma pequena empresa e agora tivemos essa oportunidade. É uma data importante para nós. Foi um processo demorado, em que o coração bateu forte muitas vezes. Me perguntava: ‘Será que vamos conseguir?’ E agora estamos aqui”, comentou a empresária.

O investimento recebido será utilizado para expandir o negócio, que ganhou destaque em 2023 na 52ª Expofeira e durante o Startup20, realizado em janeiro deste ano, segundo Kátia.

“Poderemos investir mais na empresa, dar uma maior celeridade aos nossos projetos. Temos muitas propostas acontecendo nos bastidores. É uma oportunidade para crescermos e levar o nosso produto do Amapá para o restante do Brasil e para o mundo”, concluiu a empresária.

Na quarta edição, o programa promovido pela Agência de Desenvolvimento Econômico (Agência Amapá) pretende capacitar e investir em 70 novos negócios. O principal requisito é que a empresa seja a primeira criada pelo proprietário. Até o momento, cinquenta já foram aprovadas para receber o financiamento, facilitado pela Agência de Fomento (Afap), enquanto outras vinte passam por avaliação de viabilidade e documentação.

“Começamos a fazer as visitas com os nossos agentes para verificar a questão do crédito em si, se o negócio realmente é viável. Então, depois disso, a Agência Amapá faz o chamamento para virem assinar o contrato”, explicou Flávio Sena, diretor técnico da Afap.

O programa existe desde 2020 e já beneficiou mais de 130 empresas, de acordo com a Agência Amapá. Após o recebimento dos valores, os agentes do programa continuarão acompanhando os empreendedores financiados. Eles receberão assessoramento técnico e consultorias por dois anos para que seus negócios continuem crescendo e possam se consolidar no mercado.