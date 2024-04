Mecânico condenado por estupro de crianças é preso

Vanderlei foi encontrado no Bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Justiça do Amapá determinou o recolhimento à penitenciária de um mecânico de 54 anos que estava em liberdade enquanto respondia por estupro de vulnerável, tendo como vítimas duas crianças, de 10 e 11 anos.

O foragido foi capturado por uma equipe de radiopatrulha do 8º Batalhão da PM na noite desta terça-feira (23) na zona norte de Macapá. Contra José Vanderlei de Sousa, havia dois mandados de prisão decorrentes de sentença condenatória, um deles válido até 2039.

Na decisão, o juiz considerou que o foragido cometeu o crime aproveitando-se da relação de coabitação (moravam juntos), o que resultou no agravamento da pena em 1/7, totalizando dez anos, sete meses e vinte e nove dias.

Vanderlei estava no Bairro Novo Horizonte quando foi abordado. Os militares só descobriram que ele era procurado pela justiça após pesquisa via Ciodes.

“Uma senhora relatou pra gente que esse indivíduo estava rondando a casa dela. Nós pegamos as informações, características do suspeito e do veículo dele, e intensificamos o patrulhamento e encontramos o veículo. Fizemos a abordagem e descobrimos o mandado de prisão”, relatou o sargento Ribeiro.