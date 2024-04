Mergulhadores localizam carregamentos de drogas em casco de navio no AP

Operação foi interrompida no início da tarde por causa da maré

Por SELES NAFES

Mergulhadores da Polícia Federal de dois estados já conseguiram encontrar vários pacotes grandes de drogas presos ao casco de um navio atracado no porto de Santana, cidade a 17 km de Macapá, nesta quarta-feira (10). As buscas foram suspensas no início da tarde por causa da maré do Rio Amazonas.

De acordo com as primeiras informações divulgadas pela PF, as embalagens estavam num compartimento externo e submerso do casco chamado de “caixa de mar”. Esse compartimento é utilizado para captar água do mar e dos rios para resfriar as máquinas.

Mais cedo, a PF e forças policiais do Amapá prenderam temporariamente cinco pessoas e cumpriram sete mandados de busca e apreensão. O inquérito investiga uma quadrilha especializada em prender drogas em cascos de grandes navios. Depois de alguns dias, o produto é retirado em outros estados.

Segundo a PF, o grupo vinha sendo monitorado há vários dias, e comprou equipamentos para suporte nos mergulhos, que também foram acompanhados pelos policiais de madrugada.

Mergulhadores da PF de São Paulo e Rio Grande do Norte fazem as buscas, que deverão ser retomadas a partir das 16h.

A PF ainda não divulgou o tipo de droga e nem o peso das embalagens que são do tamanho de malas. Até agora, cinco unidades foram resgatadas.