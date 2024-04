Motorista cochila e capota na BR-156

Acidente ocorreu em um trecho da rodovia localizado no município de Ferreira Gomes, a 139 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Um capotamento nesta quarta-feira (24) causou uma interdição parcial em um trecho da BR-156, localizado no município de Ferreira Gomes, a 139 km de Macapá. O incidente envolveu uma picape do modelo Oroch, que virou após o condutor cochilar em uma curva. O acidente ocorreu no fim da madrugada.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, dos três ocupantes do veículo, apenas um teve ferimentos leves, e todos foram encaminhados para atendimento médico.

O motorista estava transportando uma cuba de isopor contendo frangos congelados e farinha, que foram perdidos na estrada. Vídeos do veículo virado foram compartilhados por internautas em grupos de WhatsApp.

O acidente ocorreu próximo ao distrito de Aporema, no km-403, de acordo com a PRF. A informação de que o motorista teria cochilado foi relatada a partir de um dos passageiros. A via foi liberada por volta das 10h da manhã.