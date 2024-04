Motorista que matou motociclista se entrega, mas é liberado

O acidente que terminou em morte ocorreu no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

Por IAGO FONSECA

O homem que conduzia uma picape e matou um motociclista idoso em Oiapoque, a 590 km de Macapá, na madrugada de segunda-feira (15) se apresentou à Polícia ontem (16), mas foi liberado para responder em liberdade.

A colisão entre o carro do acusado e a moto da vítima, ocorreu por volta das 4h, no trecho urbano da BR-156. Francine Lima Pinto, de 61 anos, morreu na hora. Ele era uma pessoa conhecida no município e deixou 8 filhos.

O acusado, José Paula Silva Oliveira, de 34 anos, foi indiciado por homicídio com dolo eventual – agravante que se configura quando o motorista assume de maneira imprudente o risco de causar a morte. Inicialmente, foi pedida a prisão preventiva pela delegacia de polícia, porém através do advogado de defesa, José foi liberado para aguardar em liberdade provisória.

O motorista colidiu de frente com a motocicleta de Francine e fugiu do local. Informações apuradas pela polícia indicaram que a picape de José, uma Strada branca de cabine estendida, colidiu em alta velocidade com a moto em frente a um hotel e capotou várias vezes.

A violência do impacto deixou o corpo da vítima completamente desfigurado e a moto destruída. No local do acidente, o idoso não portava documentos.

Procurados pelo Portal SN.com, representantes da família de Francine informaram que aguardarão a formalização de um processo para buscarem pela justiça.