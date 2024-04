Mulher abriu crediário, fez compras e deixou vítima com nome sujo

Acusada de golpes no comércio de Macapá, Camilla Cibele foi presa pela Polícia Civil do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma mulher que usava identidade falsificada para se cadastrar em lojas e fazer compras no centro de Macapá foi presa, nesta segunda-feira (1º), pela Polícia Civil do Amapá, no Bairro Jardim Marco Zero, zona sul da capital amapaense.

O mandado de prisão preventiva por estelionato foi cumprido pelos investigadores da 8ª DP. O delegado responsável pelo inquérito que apura o caso, Alan Moutinho, revelou que no dia 7 de março de 2020, a investigada, Camilla Cibele Trindade Queiroz, de 36 anos, utilizando-se de uma carteira de identidade falsificada, passou-se por outra mulher e comprou um aparelho celular, assinando contrato de plano mensal de internet.

A investigação revelou ainda que, naquele mesmo mês, Camila usou o documento falsificado para se cadastrar e fazer compras numa grande loja, depois, já em outra empresa, contratou uma nova linha telefônica.

Ainda segundo a polícia, a foto usada no documento era da própria Camila, mas com nome de outra mulher, que só descobriu o esquema fraudulento e que estava com o nome sujo, depois de ser notificada pelo Serasa.