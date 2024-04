O capítulo 30 de Ezequiel traz uma grande reflexão sobre os alertas que ignoramos

Quem se preocupa em nos avisar das coisas ruins que podem ocorrer com a gente, geralmente são pessoas que querem nos ver felizes. Daí vem aquele famoso ditado: “quem avisa, amigo é”. Contudo, as vezes desprezamos os alertas até de Deus. Veja o que aconteceu em Ezequiel 30 e tenham uma ótima quarta-feira (24) com o nosso Senhor Jesus!