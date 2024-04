‘Não faz o menor sentido’, diz Prates sobre boatos de desistência da Petrobrás no AP

Foi uma resposta direta a um vídeo da deputada federal Sílvia Waiãpi

Por SELES NAFES

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, negou na tarde desta quarta-feira (3) que a empresa tenha recebido ordens para desistir de pesquisar e explorar petróleo na costa do Amapá. Foi uma resposta direta a um vídeo postado pela deputada federal Sílvia Waiãpi (PL), nas redes sociais, onde ela afirma que o governo brasileiro teria abandonado o projeto após visita do presidente da França, Emanuel Macron.

“Para quem votou no Lula e é do Amapá, vocês levaram uma bolada nas costas”, afirma ela.

A pedido do senador Randolfe Rodrigues, o presidente da Petrobras se posicionou publicamente, e afirmou que não existe determinação do presidente da República a respeito de não explorar a bacia.

“Absolutamente não houve isso e não tem essa conexão com a visita do presidente Macron. Não faz o menor sentido. Continuamos fazendo o nosso trabalho aguardando a licença do Ibama. Cumprimos todos os requisitos desde o nosso pedido de reconsideração faz quase um ano”, assegurou.

Segundo ele, a sonda da Petrobras está operando no Rio Grande do Norte e será levada de volta ao Amapá em abril. O presidente da empresa também confirmou que em maio a Petrobras fará um seminário em Macapá sobre o tema.