Ezequiel 12 nos remete a uma análise sobre postergação

Não é raro perdemos oportunidades importantes simplesmente porque nos deixamos distrair. Em Ezequiel 12, Deus avisa que suas palavras não seriam retardadas. O povo acreditou na promessa, mas achou que não preciso agir com urgência. Não adianta ignorarmos os sinais que estão claros diante de nós para só mais tarde tomarmos as decisões necessárias. Um feliz sábado (6) a todos com o nosso Senhor Jesus!