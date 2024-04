“Ninguém chega sozinho”, diz novo servidor autista da Educação

Clécio Luís nomeou 523 novos profissionais. Cerimônia aconteceu na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por ANITA FLEXA

Profissionais aprovados no concurso da Educação de 2022 foram efetivados. A solenidade que marcou a nomeação aconteceu nesta terça-feira (23), em uma casa de eventos no Bairro Beirol, zona sul de Macapá.

Carlos Alberto Barbosa de Almeida Júnior, diagnosticado com autismo suporte 1 desde os 11 anos de idade, foi aprovado no concurso da educação para atuar como professor de inglês. Ele expressa a importância deste momento para si e para toda a família.

“Hoje eu agradeço aos meus pais pelo apoio, sem eles não teria chegado até aqui. Tive que passar por diversos acompanhamentos médicos desde os dois anos de idade, com terapeutas e psicólogos, para chegar até aqui. Ninguém chega à idade adulta com uma capacidade razoável de se comunicar com os outros, principalmente os autistas. Comigo não foi diferente. Foi um processo desde a infância”, afirma Carlos Alberto.

Apesar das dificuldades, ele afirma que isso não o impedirá de atuar em sala de aula, e ressalta que será um processo que requer aceitação por parte dos pais, responsáveis e professores.

“O processo de superar as dificuldades não é feito sozinho. É um processo gradual, no qual vou precisar do apoio dos pais e de toda a escola. Quero dar aos alunos um pouco da experiência que tive e mostrar a eles como a língua inglesa pode ser um instrumento poderoso para o desenvolvimento profissional e pessoal. Quero que eles se sintam tão apaixonados pela língua inglesa quanto eu quando era mais jovem”, diz Carlos Alberto.

Como parte do Programa de Governo para promover o protagonismo educacional, o governador Clécio Luís nomeia 523 novos servidores aprovados no último concurso público da Educação. Esta é a segunda chamada em menos de 1 ano e 4 meses de gestão.

“É um reforço para o esforço que todos estamos fazendo para melhorar a educação no Estado do Amapá. Esse concurso foi realizado em 2022, já convocamos algumas turmas e continuaremos convocando. Ao todo, serão 523 novos trabalhadores da educação, incluindo cuidadores, professores de educação especial e professores de diversas disciplinas, todos iniciando com salários acima do piso nacional, cerca de R$ 5.874, um ganho significativo para a categoria e para a educação”, afirma o governador Clécio Luís.

A cerimônia reuniu 415 professores de diferentes disciplinas, 35 cuidadores, 15 pedagogos e 57 professores de atendimento especializado. Em janeiro deste ano, outros 545 novos profissionais foram nomeados e empossados pelo Governo do Amapá. Com essa segunda chamada, a Educação recebeu o reforço de 1.067 trabalhadores, sendo a maior nomeação realizada pelo Estado em 10 anos.

“Estamos muito satisfeitos. Esta é a segunda chamada feita pelo governo do Estado em menos de quatro meses. Em janeiro, foram empossados 545 profissionais, e agora estamos dando posse a 523, totalizando 1.068 nobres profissionais da educação. Com certeza, esses profissionais contribuirão significativamente para o sucesso escolar, que é nosso objetivo principal”, conclui a secretária Sandra Casimiro.

Os novos servidores da Educação já entram para o quadro com reajuste salarial que chega a 8,62%, acima do piso salarial nacional, totalizando um aumento de mais de 18% em menos de um ano e meio. O salário base do profissional da educação de nível A1 passa a ser de R$ 4.684,89, superior ao Piso Nacional (R$ 4.580,57).