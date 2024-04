No Araguari, cheia obriga hidrelétricas a operar comportas no limite

Casa no Alto Araguari. O município de Ferreira Gomes já tem casas ribeirinhas atingidas e ruas na cidade começam a ficar alagadas

Por SELES NAFES

A Defesa Civil do Amapá acredita que o alagamento de casas na área urbana de Ferreira Gomes, município a 135 km de Macapá, será quase inevitável a partir da semana que vem. Por causa do volume de chuvas e da cheia do Rio Araguari, as hidrelétricas estão gerenciando no limite o volume de água dos reservatórios, mas algumas ruas já estão alagadas. Na região ribeirinha onde fica o Alto Araguari, dezenas de casas já foram atingidas, e famílias começaram a receber ajuda do governo.

O Alto Araguari fica a três horas e meia de lancha da sede de Ferreira Gomes, e a 60 km do vizinho município de Porto Grande. Até os moradores mais antigos foram surpreendidos pelo volume de água nesta época do ano. Casas foram alagadas e utensílios atingidos. As famílias estão recebendo colchões, alimentos e água potável das equipes do governo.

“Moro aqui há mais de 40 anos, a cheia este ano nos pegou de surpresa porque a gente sempre espera entre maio e junho. Com a estiagem, acreditávamos que a água não ia subir tanto”, informou Glória Pantoja, de 65 anos.

A expectativa maior é com o que vai acontecer na semana que vem, quando há previsão do volume do rio ficar ainda maior. Para medir o risco, a Defesa Civil usa como parâmetro a vazão do rio pelas comportas das hidrelétricas. Neste sábado (27), a quantidade liberada dos reservatórios é de 3,1 mil metros cúbicos por segundo e se manteve estável nas últimas 24h. Contudo, a vazão pode chegar a 4 mil nos próximos dias.

“Já há algumas ruas alagadas. Acima de 3,5 mil as casas começam a ser atingidas. A previsão é que até o meio da semana chegue a 4 mil metros cúbicos por segundo”, explicou ao Portal SN o comandante da Defesa Civil, coronel Veríssimo.

A população de Ferreira Gomes é de aproximadamente 8 mil habitantes. Pelo menos dois mil moram nas áreas mais baixas e podem ser atingidos.

“Já estamos alinhando com a prefeitura de Ferreira Gomes uma escola para abrigo, um posto de comando, e está sendo feito o levantamento dessa área de risco que pode ser alagada, vendo a quantidade de moradores, animais, pessoas com deficiência, que poderão ser removidas”, informou o comandante.

A Defesa Civil toma como base a inundação de 2015, a maior já registrada na história de Ferreira Gomes. Por isso, já sabe que partes da cidade podem ficar no fundo.

O governador Clécio Luís determinou a criação de uma força tarefa, e se reuniu com equipe e representantes das hidrelétricas que operam no Rio Araguari. A Defesa Civil está com uma equipe fixa no município.

Alertas foram emitidos para os municípios banhados pelos rios Oiapoque, Amapari e Jari.