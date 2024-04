Nova Rampa do Açaí será transformada em ponto turístico

Píer na zona sul de Macapá ainda será ponto de chegada do fruto, mas terá quiosques e praça para empreendimentos.

Por IAGO FONSECA

A tradicional Rampa do Açaí, conhecida por ser o principal ponto de chegada do fruto para os macapaenses, será transformada em ponto turístico. Além da ampliação, iniciada em agosto do ano passado, o novo píer terá quiosques e praças para empreendimentos com previsão de entrega para julho.

A proposta é que o novo espaço, chamado Complexo Rampa do Açaí, mantenha seu papel original, mas que possibilite a visitação turística e consumo.

A Orla de Macapá é muito utilizada por ciclistas e corredores nas primeiras e últimas horas do dia. No novo complexo, que está 60% concluído, os visitantes terão acesso à banheiros e bancos em uma área total de 122 metros quadrados.

Ampliação

A nova rampa avança 60 metros no Rio Amazonas em formato “T”. Na extremidade, com 40 metros de extensão, haverá quiosques e arborização com vista para o rio. A chegada do açaí se dará por escadas dispostas nas laterais do píer.

Na entrada do complexo, três prédios com cobertura em telha curva irão abrigar uma sala administrativa, banheiros feminino, masculino e para Pessoas com Deficiência (PCD), um restaurante e sorveteria.

O espaço está na fase de conclusão da laje e ainda receberá serviços de paisagismo, pintura, arborização e construção do guarda-corpo. A obra é feita com recursos de R$ 7,5 milhões do município de Macapá.