Novo PAC prevê construção do Parque do Solstício no Amapá

Assinatura do PAC Seleções prevê, também, a requalificação do Museu Histórico do Amapá Joaquim Caetano da Silva.

Por ANITA FLEXA

O Amapá firmou com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) o Protocolo de Intenções que garante recursos para elaboração especializada de dois projetos que vão impulsionar a cultura e o turismo no estado: construção do Parque do Solstício, em Calçoene, e a Requalificação do Museu Joaquim Caetano, em Macapá.

Esses dois projetos estão entre os 100 selecionados pelo Novo Programa de Aceleração de Crescimento, o PAC Seleções, que vai garantir projetos de engenharia e arquitetura para recuperação de bens tombados. O Amapá foi contemplado com R$ 900 mil para desenvolver essas duas iniciativas.

A assinatura do termo ocorreu na manhã desta sexta-feira (19), no Palácio do Setentrião. A parceria envolve o IPHAN, autarquia vinculada ao Ministério da Cultura (MinC), o Governo do Amapá e uma emenda parlamentar do senador Randolfe Rodrigues.

O projeto do Parque do Solstício de Calçoene é a construção de um museu a céu aberto no sítio arqueológico Rêgo Grande I, conhecido como o ‘Stonehenge brasileiro’, localizado no município de Calçoene, aproximadamente 365 km distante da capital Macapá. Isso garantirá sua preservação e proporcionará aos visitantes atividades de lazer e turismo cultural e ambiental.

“Serão dois grandes ganhos para a arqueologia, história, cultura e turismo do nosso estado. O Museu Joaquim Caetano da Silva restituirá seu papel na nossa comunidade, enquanto o Parque do Solstício ampliará sua visibilidade, pois muitas pessoas ainda não conhecem o ‘Stonehenge’ do Amapá, as pedras do conjunto megalítico de Calçoene”, comentou o governador Clécio Luís, no momento da asinatura.

A proposta é que as comunidades locais se envolvam na gestão do sítio arqueológico, fortalecendo a identidade cultural por meio do turismo e promovendo o desenvolvimento regional, econômico e cidadania.

O presidente do IPHAN, Leandro Grass, destaca: ‘O Parque do Solstício tem um potencial incrível não apenas para atrair pessoas para o Amapá, mas também para aumentar o orgulho da população local em seu patrimônio histórico. É um local rico em conhecimento sobre nossa história, memória e ancestralidade, e o patrimônio tem o poder de mobilizar e gerar oportunidades’.

Estudos autorizados pelo IPHAN e realizados pelo Núcleo de Pesquisa Arqueológica do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (NuPArq/Iepa) em Calçoene revelaram um monumental sítio megalítico, o sítio arqueológico Rêgo Grande I, composto por placas de granito em cuidadosa disposição circular.

Esse sítio parece indicar uma preocupação astronômica, sendo possivelmente um centro de observação. Também foram encontrados poços escavados contendo urnas funerárias, sugerindo que o local foi um complexo centro cerimonial.