Não é regra geral, mas muitas pessoas cuidam muito bem do visual, mas por dentro precisam de reparos psicólogos, espirituais e de um novo conceito sobre a vida e as relações humanas. Prestes a ser invadida pelos babilônicos, Jerusalém também passava por um processo semelhante: linda por fora, mas por dentro…Veja a análise do capítulo 24 de Ezequiel e tenha uma ótima quinta-feira (18) com o nosso Senhor Jesus!