O que você faria como uma fortuna?

Veja a análise no capítulo 31 de Ezequiel sobre servir ao próximo

Carros, mansões, viagens, os desejos de consumo são inúmeros para quem sonha em ganhar uma fortuna. Tudo isso é bom, mas quando também usamos os nossos recursos para servir aos outros, teremos sempre a proteção de Deus. Amar ao Senhor e ao próximo, aliás, é o maior dos mandamentos segundo disse o próprio Jesus. Na análise de Ezequiel 31, vemos o que aconteceu com o grande império do Egito, que hoje não é nem a sombra do que já foi. Tenha uma ótima quinta-feira (25) com o nosso Senhor Jesus!