Operação Protetor satura zonas vermelhas de Santana

Policiamento foi intensificado em áreas com índices elevados

Por OLHO DE BOTO

Policiais de vários Batalhões da PM do Amapá se organizaram na noite desta quarta-feira (4) para saturar as zonas consideradas vermelhas, onde os índices de criminalidade estão elevados, do município de Santana, a 17 km de Macapá.

Logo após a morte de uma garota de 17 anos, no Bairro Fonte Nova, começou uma caçada em busca de faccionados apontados como autores do crime, entre eles, o ex-namorado da vítima. As incursões foram intensificadas justamente em áreas de grande incidência de crimes, contudo, ninguém foi preso.

O capitão da PM responsável pela ação, Fábio Lima, garantiu reforço no policiamento e que a operação Protetor vai continuar, com apoio de batalhões especializados, como Bope e Força Tática, além de todos os batalhões de área. O objetivo é sufocar o crime organizado.

“A gente ataca pontos estratégicos. Nós estamos com uma força que conta com o GTA, com o GOP, 2º Batalhão, 1º Batalhão, todos os batalhões da Polícia Militar do estado do Amapá, eles emprestam equipes para esta ação por um determinado período de tempo. Vamos trabalhar todo mês de abril aqui em Santana, e também em Porto Grande Oiapoque e Laranjal do Jari, para combater o tráfico de drogas, essas guerras entre facções criminosas”.