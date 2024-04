Passageira cai de ônibus após motorista ‘arrancar’ antes dela descer

Caso teria ocorrido nesta terça-feira (16), na zona sul de Macapá.

Por LEONARDO MELO

Uma mulher caiu de um ônibus após o motorista ‘arrancar’ com o veículo antes dela descer do coletivo. O caso ocorreu no cruzamento da Avenida Armando de Oliveira Pontes com a Rua Claudomiro de Moraes, no Bairro do Buritizal, zona sul de Macapá.

Uma câmera de segurança registrou quando o coletivo da empresa Expresso Macapá seguia no sentido Congós/Centro e parou em um ponto em frente à Feira Maluca.

O vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostra que as portas traseiras se abrem. Uma criança desce, mas, antes que a última passageira tocasse o chão, o motorista acelerou. A vítima chocou-se na porta e caiu logo em seguida no asfalto da Claudomiro de Moraes.

Além da criança, testemunhas foram até a mulher e tentaram ajudá-la. A passageira não conseguia se levantar e foi socorrida. Não se tem informações do quadro clínico dela e nem de sua identidade. Um vendedor, contou que tudo aconteceu na manhã de terça-feira (16).

A reportagem foi até o local e falou com o dono de uma oficina que fica próxima do local do ocorrido. Ele se identificou apenas como Miguel e contou que chegava para abrir a oficina quando se deparou com a mulher ao chão e pessoas tentando acudi-la.

“Ela estava no chão e tinha um pessoal que tava orientando ela, depois chegou uma viatura da PM, uma viatura do trânsito”, resumiu a testemunha.

Além disto, o Portal também teve acesso aos vídeos originais, que confirmam pela data que, de fato, foi hoje o ocorrido, por volta de 7h31.

O Portal SN.com entrou em contato com Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap) e Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMAC).

O órgão que fiscaliza o transporte coletivo confirmou que estava ciente e que acompanha o caso de perto.

“A diretoria reuniu com o advogado da vítima. CTMac mantém contato com os familiares e tomou medidas administrativas para punir a Empresa Expresso Macapá e o motorista do ônibus”, disse, em nota, o órgão fiscalizatório.

A entidade patronal afirmou que está apurando o caso. Também informou que a mulher seria uma idosa e que sofreu escoriações. Acompanhe as duas notas na íntegra:

CTMac

Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá está ciente e acompanha o caso. A diretoria reuniu com o advogado da vítima. CTMac mantém contato com os familiares e tomou medidas administrativas para punir a Empresa Expresso Macapá e o motorista do ônibus.

Setap

“O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Macapá (Setap) esclarece que o vídeo que circulou nas redes sociais sobre incidente envolvendo ônibus da empresa Expresso Macapá está sendo apurado para a devida responsabilização do motorista. A idosa sofreu escoriações, recebeu atendimento em unidade de saúde e a direção do Setap tenta contato com a família para prestar a devida assistência.

Se for comprovada a responsabilidade do motorista que dirigia o veículo no incidente ele será suspenso de suas atividades e somete retornará após a devida apuração”.