Pescadores sobrevivem a naufrágio no casco da embarcação

O grupo foi resgatado por outro barco pesqueiro, confirmou a Capitania dos Portos

Por IAGO FONSECA

Um barco pesqueiro com cinco tripulantes, entre eles um idoso, afundou no Oceano Atlântico próximo da foz do rio Oiapoque, entre o município de Oiapoque (590 km de Macapá) e a Guiana Francesa. Todos foram resgatados com vida por outra embarcação que passava pelo local, confirmou a Capitania dos Portos.

Um dos tripulantes da embarcação que realizou o resgate registrou em vídeo o momento. O pesqueiro “JR Pesca I” estava completamente virado com os cinco náufragos em aparente choque, enquanto aguardavam o resgate. Outros pescadores lançaram uma corda e resgataram todos.

Não foi possível saber há quantos dias os pescadores estavam no casco da embarcação esperando por socorro em mar aberto. Os cinco homens retornam nesta quinta-feira (18) ao município para prestar esclarecimentos à Agência da Capitania dos Portos, que irá apurar as circunstâncias e responsabilidades pelo naufrágio através de um inquérito administrativo.

Procurada pelo Portal SN, a Marinha do Brasil informou que tomou conhecimento da ocorrência e disponibilizou contatos para informar emergências marítimas com a vida humana, poluições dos rios e segurança de embarcações.

O portal entrou em contato com a Agência da Capitania dos Portos em Oiapoque para mais informações sobre a ocorrência e identidade das vítimas, mas não obteve retorno conclusivo.

Leia a íntegra da nota da Marinha

A Marinha do Brasil informa que tomou conhecimento ontem (17) de que uma embarcação de pesca naufragou nas proximidades da Foz do Rio Oiapoque, no Oiapoque (AP), na última terça-feira (16). Pelo que foi apurado, os cinco tripulantes do barco que naufragou foram resgatados por outra embarcação de pesca que passava pelo local e todos passam bem.

A Agência da Capitania dos Portos no Oiapoque (AgOiapoque) instaurou Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação para apurar as causas e responsabilidades pelo ocorrido.

A Marinha coloca à disposição do cidadão os telefones do Disque Emergências Marítimas e Fluviais (185) e da AgOiapoque, (96) 3521-1321 ou (96) 98411-1937 (aplicativo de mensagem instantâneas), para receber informações a respeito de qualquer situação que possa afetar a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis, a segurança da navegação, ou que represente risco de poluição ao meio hídrico.