Pistola roubada de CAC estava na cintura de traficante, diz polícia

Criminoso foi preso ontem (4) com a arma, munições e drogas; a pistola apreendida com ele estava numa coleção roubada em maio de 2023

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Uma das oito armas de fogo que foram roubadas da casa de uma família de colecionadores (CAC), na madrugada do dia 18 de maio do ano passado, no Bairro das Pedrinhas, em Macapá, foi recuperada nesta quinta-feira (4), na zona sul da capital amapaense, durante ação integrada entre o Grupo Tático Aéreo (GTA), Polícia Militar e a Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop) da Sejusp.

A pistola calibre 380 estava na cintura de Elizeu dos Santos Almeida, de 33 anos. Além da arma roubada, os policiais encontraram várias porções de drogas nos bolsos dele.

O flagrante ocorreu no Bairro Araxá, após denúncia indicando que o suspeito estaria comercializando entorpecentes em frente a sua residência, localizada na Rua Setentrional.

O capitão Bryan Fonseca, responsável pela ação, informou que depois da abordagem as buscas continuaram e, dentro da casa de Elizeu, foram achados mais materiais ilícitos.

No total, foram apreendidos:

Pistola

27 porções de maconha

15 pedras de crack

52 munições

4 carregadores

R$ 400

Eliseu foi apresentado no Ciosp do Pacoval, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. A polícia não confirmou a participação dele no roubo à casa dos CACs, quando foram levados oito armamentos, entre pistolas, carabinas e rifles, além de munições.

O roubo ocorreu em uma residência na Vila dos Oliveiras e foi filmado por câmeras de segurança do imóvel. Um dos envolvidos, de 38 anos, morreu em setembro do ano passado num confronto com a PM, no Bairro Jardim Marco Zero.