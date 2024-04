PM apura conduta de policiais e agressão a mulher

AGRESSÃO POLICIAL NO INTERIOR DO AMAPÁ

Policiais agrediram uma mulher e foram agredidos por moradores do Maracá; Corregedoria apura o caso

Por SELES NAFES

Uma abordagem policial na zona rural de Mazagão, município a 64 km de Macapá, fugiu do controle e terminou em cenas de agressão. De acordo com informações de moradores, o caso teria ocorrido na noite do último sábado (6), mas o vídeo viralizou somente na manhã desta segunda-feira (8), provocando reação do comando da Polícia Militar.

Um vídeo mostra quando dois policiais se aproximam de uma mesa onde moradores estão ingerindo bebidas alcoólicas. Uma mulher está exaltada. Aparentando estar bastante embriagada, ela joga um copo na mesa e diz para não ser agredida, apesar de o vídeo não mostrar que isso teria ocorrido na chegada da equipe.

Contudo, enquanto um policial olha no celular, outro se aproxima e desfere um tapa no rosto da mulher. O policial é atacado por um morador e revida com socos.

Em seguida, o policial que deu o tapa no rosto da moradora saca a pistola e aponta para o grupo afirmando: “te atiro aqui, FPD. Te mato aqui”.

Na sequência, o policial agredido pelo morador também agride a moradora que já tinha levado o tapa no rosto. Ela é jogada no chão. O militar diz: “É assim que vocês querem ser tratados?”.

O comando da PM, por meio da diretoria de Comunicação Social, informou que tomou conhecimento da ocorrência que envolve policiais do 13º Batalhão, e que determinou a imediata apuração “das circunstâncias da ocorrência e coleta de informações para abertura de procedimento”.

“Ressalta ainda que todos os desdobramentos da ocorrência estão sendo acompanhados pela Corregedoria-Geral, conforme prevê a legislação vigente”.

A nota, no entanto, não deixa claro se os policiais continuarão atuando na região do Maracá no policiamento ostensivo da região.

O Portal SN tenta apurar se os moradores foram conduzidos e autuados em alguma delegacia de polícia de Mazagão.