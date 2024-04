Polícia aumenta cerco dentro do Iapen contra estelionatários

Crimes sofisticados são planejados dentro da cadeia para enganar vítimas

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Policiais civis e penais voltaram a cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra criminosos que já cumprem penas no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). Ontem (12), a polícia divulgou que executou mais uma fase das investigações que iniciaram em setembro do ano passado, e que já resultaram em 24 mandados de prisão.

As apurações são conduzidas pela Delegacia de Repressão a Fraude Eletrônica (DRFE), que esta semana deflagrou a Operação Aleteia, com mandados sendo cumpridos em celas do Iapen. As buscas resultaram na apreensão de mais celulares, drogas e bebidas.

As investigações iniciaram em setembro do ano passado com base em 40 boletins de ocorrência. Além das 24 prisões preventivas, a justiça expediu mandados de busca e quebra de sigilo bancário de 24 envolvidos.

“Essas ações resultaram na desarticulação financeira e operacional de diversos agentes criminosos. Esses criminosos empregavam táticas complexas que envolviam a utilização de identidades falsas de policiais militares do Amazonas, chips de telefone descartáveis, e a criação de perfis falsos nas redes sociais para enganar as vítimas. Também foi apurado prática do crime de extorsão conhecido como ‘golpe da novinha’”, explicou o delegado Raphael Paulino.

Na Operação Aleteia, o cumprimento de mandados contou com apoio de policiais do NOI (Núcleo de Operações e Inteligência), delegacias de Proteção ao Patrimônio, de Itaubal e Porto Grande.