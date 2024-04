Polícia intercepta carro de aplicativo e captura passageiro procurado

Carro foi interceptado no Bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem condenado por roubo foi capturado enquanto transitava como passageiro de um carro de aplicativo pelas ruas do Bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá.

O mandado de prisão contra William Kellvin da Luz Borralho, de 32 anos, foi cumprido nesta terça-feira (2), pelo Núcleo de Capturas da Polícia Civil, após denúncia anônima.

De acordo com o investigador Pascoal, responsável pela ação, o condutor do veículo se identificou como motorista de aplicativo e foi liberado juntamente com outro passageiro. Já o foragido, que não teve chance de escapar da abordagem, foi levado para o Ciosp do Pacoval.

Com passagens pelo Iapen e detentor de alguns processos por roubo qualificado, Kellvin acumula algumas sentenças condenatórias que, somadas, chegam a 24 anos de reclusão. Contudo, parte da pena já teria sido cumprida.

Agora, ele aguarda decisão da Justiça do Amapá para saber se vai retornar à penitenciária ou responder em liberdade condicional.